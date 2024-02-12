مكناس.. إيقاف شخصين وحجز أزيد من 6 آلاف قرص مهلوس

2024-02-12 / 09:16
8
هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و27سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص مهلوس من نوع ” إكستازي”، و300 قرص طبي مخدر من نوع ” ريفوتريل” بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

2024-02-12 / 12:00
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

2024-02-12 / 11:33
Photo of تفاصيل إحباط تهريب أزيد من 3 أطنان من المخدرات عبر ميناء طنجة

تفاصيل إحباط تهريب أزيد من 3 أطنان من المخدرات…

2024-02-12 / 10:04
Photo of إدارية فاس تحكم بأداء جماعة صفرو 506 مليون لفائدة شركة أوزون للنظافة

إدارية فاس تحكم بأداء جماعة صفرو 506 مليون لفائدة…

2024-02-12 / 09:48
Photo of طقس الإثنين.. جو بارد وأمطار متفرقة بعدد من مناطق المملكة

طقس الإثنين.. جو بارد وأمطار متفرقة بعدد من مناطق…

2024-02-12 / 09:08
Photo of المغربية “بشرى كربوبي “حكم رابع في نهائي كأس أمم إفريقيا

المغربية “بشرى كربوبي “حكم رابع في نهائي كأس أمم…

2024-02-11 / 22:38
Photo of هل يوصل الهدف التاريخيّ ” زياش” الكوت ديفوار إلى الفوز باللقب ؟؟

هل يوصل الهدف التاريخيّ ” زياش” الكوت ديفوار إلى…

2024-02-11 / 22:36
Photo of حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”

حفيظ الدراجي وعقدته أمام الحكمة المغربية “بشرى كربوبي”

2024-02-11 / 22:22
Photo of تخريب 5 سيارت في ليلة واحدة بأزرو

تخريب 5 سيارت في ليلة واحدة بأزرو

2024-02-11 / 22:17
Photo of نداء عاجل من مدينة واد زم..البحث عن متغيب من ذوي الاحتياجات الخاصة

نداء عاجل من مدينة واد زم..البحث عن متغيب من…

2024-02-11 / 21:32

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق