هل يوصل الهدف التاريخيّ ” زياش” الكوت ديفوار إلى الفوز باللقب ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انطلقت مباراة النهائي التي تجمع البلد المضيف الكوت ديفوار مع منتخب نيجيريا، بحضور جماهيري كبير، ومتابعة عالمية كبيرة عبر القنوات الناقلة للنهائي.

والجميع يتسائل ، هل الهدف التاريخيّ للمغربي ” حكيم زياش” على حارس منتخب زامبيا ليتأهل منتخب “الفيلة” إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان منتخب ساحل العاج مهددا بالخروج المبكر من البطولة القارية التي تستضيفها بلاده لولا الهدف الذي أحرزه زياش مانحا الفوز للمغرب بهدف نظيف بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي حالت دون تأهل المنتخب الزامبي للدور الثاني.

هدف زياش كان فال خير على منتخب الفيلة الذي خلق المفاجئة لوصوله النهائي، كما ان هناك مطالب رفعها الكرت ديفواريون على تسمية شارع باسم المغربي حكيم زياش امتناناً وعرفانا لدور هدفه في إسعاد شعب الكوت ديفوار .

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