غناء أصالة أمام طليقها وحبيبته يشعل منصات التواصل الاجتماعي

هبة بريس - القسم الفني

تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يبرز غناء الفنانة السورية أصالة أمام طليقها طارق العريان و حبيبته.

وتألقت أصالة في أداء أغنية “فوق” في فقرة غنائية ضمن فعاليات مهرجان “Joy Awards”، على خشبة المسرح أمام طليقها طارق العريان.

وتنافس هذه الأغنية عن فئة الموسيقى على جائزة أفضل أغنية، حيث حققت أعلى نسب المشاهدة منذ طرحها على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

ويشارك في الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفية والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي.

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