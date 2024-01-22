ظهور مفاجئ لنجاة الصغيرة في الرياض يخلق الحدث

2024-01-22 / 11:10
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هبة بريس - القسم الفني

عرف مهرجان “جوي أوورد” الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض ظهورا مفاجئا للمطربة المصرية نجاة الصغيرة، وذلك بعد غياب امتد لسنوات طويلة، حيث تم تكريمها بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

وقدمت الفنانة الملقبة بـ”قيثارة الفن”، أغنية “عيون القلب” بنظام “البلاي باك”، وبدا واضحا عدم قدرتها على إلقاء كلمة للجمهور، كما لم تستطع حمل درع التكريم.

وجدير بالذكر أن نجاة المولودة عام 1938، تعد واحدة من نجمات العصر الذهبي للطرب، فخلال مشوار امتد من أواخر أربعينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة، أثرت المكتبة الفنية العربية بأغانٍ تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نزار قباني ومأمون الشناوي وعبد الرحمن الأبنودي وكمال الطويل ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ومحمود الشريف وسيد مكاوي.

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