إعتزال عادل إمام ورسالة خاصة منه في حفل جوائز joy Awards

هبة بريس _ متابعة

كرم مهرجان joy Awards في حفل توزيع الجوائز الفنان الكبير عادل إمام، حيث قدم له جائزة زعيم الفن العربي، عن مشواره الفني الكبير خلال آخر 60 عامًا، قدم من خلالها العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والسينمائية التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور المصري والعربي حتى الآن، وتسلم الجائزة نجلاه محمد ورامي.

وبعث الزعيم عادل إمام رسالة صوتية مسجلة أعرب فيها لجميع الحاضرين في الحفل ولكل جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي، عن سعادته الكبيرة بحصوله على هذا التكريم وجائزة زعيم الفن العربي، إذ قال: “ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة أنا بحبكم كتير كتير كتير”.

في السياق نفسه، أعرب المخرج رامي إمام عن سعادته بتكريم والده الزعيم عادل إمام وقال في كلمة ألقاها في الحفل: “شكرًا هيئة الترفيه واسمحوا لي إني أتكلم كابن مش كمخرج، واسمحوا ليه أتكلم عن أبويا قد إيه إنك تكون فنان ناجح وكبير صعب”.

وأضاف: “ولكن من الصعب تكون أب ناجح، عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبناءه، وعلى الرغم من المشاكل اللي مر بيها ولكنه حمل على عاتقه رسائل للمجتمع المصري، وزرع جوانا الأسرة المصرية، وبشكر أمي كافحت مع أبويا 60 سنة وهي السبب في كل اللي إحنا فيه”.

وأعلن رامي إمام اتخاذ والده الفنان عادل إمام قرار الاعتزال قائلاً إنه اكتفى بما قدمه طوال مشواره الفني وهو الآن يقضي أوقاته في هدوء مع أحفاده

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