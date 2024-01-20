موازاة وذكرى وفاة والدته.. البنيوي “شوق الموت لا يحتمل”

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي عبد النبي البنيوي رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، وذلك تزامنا و ذكرى رحيلها الأولى.

وقال االمتحدث ذاته :”أحسنوا لمن تحبون، لأن الشوق بعد الموت لا يحتمل، في مثل هذا اليوم من السنة الماضية رحلت أمي و كان فراقنا”.

وواصل البنيوي عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”إشتقت اليك وإلى صوتك الهامس، الدافئ ، الحنون. رحمك الله”.

ومن جهة أخرى توهج بريق الفنان المغربي مؤخرا في العديد من الأعمال التلفزية و كذا السينمائية حيث حظي بإشادة الجمهور والنقاد.

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