من جديد.. اتهام الممثل بالدوين بالقتل غير العمد خلال تصوير “راست”

2024-01-20 / 09:41
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اتُهم الممثل أليك بالدوين، الجمعة، لثاني مرة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بالقتل غير العمد جراء إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير الفيلم الأمريكي “راست”.

ويأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهما سابقة موجهة إلى الممثل.

وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بيانا، الجمعة، نيابةً عن موكلهما يقولان فيه “نتطلع إلى يومنا في المحكمة”.

ويأتي اتهام بعد أن خلص فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان ليتعين عليه الضغط على زناد مسدس كان يستخدمه خلال التجهيز لأحد المشاهد، من أجل أن تنطلق الرصاصة الحية التي قتلت هاتشينز.

وهي النتيجة نفسها التي خلص إليها فحص سابق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي على السلاح.

وينفي بالدوين ضغطه على الزناد، وقال إنه ليس مسؤولا عن مقتل هاتشينز.

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