أمين ناسور ينتزع جائزة النسخة 14 من مهرجان المسرح العربي ببغداد

2024-01-19 / 11:02
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاع العرض المغربي ( تكنزة قصة تودة ) حصد جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بالدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي ببغداد.

وحرص وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني على تسليم الجائزة للوفد المغربي وللمخرج المتألق أمين ناسور . 

 وجدبر بالذكر أن 12 عرضا تنافسوا على تنافس على هذه الجائزة وهي: أكستازيا من المغرب، لمؤسسة أرض الشاون للثقافات تأليف وإخراج ياسين أحجام، وعرض ” الجلاد “من الإمارات لمسرح خورفكان للفنون، تأليف أحمد الماجد، إخراج إلهام محمد، وعرض “بيت أبو عبد الله ” من العراق، للفرقة الوطنية للتمثيل، تأليف وإخراج أنس عبد الصمد.

وعرض ” تكنزا قصة تودة ” من المغرب، لفرقة فوانيس المسرحية، تأليف طارق الربح وإسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، إخراج أمين ناسور، وعرض ” ثورة ” من الجزائر، للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس،للكاتب ياسين، إعداد هشام بوسهلة ويوسف ميلة، إخراج عبد القادر جريو.

وعرض “حلمت بيك البارح” من تونس، للمسرح الوطني التونسي تأليف لبنى مليكة، إخراج لبنى مليكة وابراهيم جمعة، وعرض” حياة سعيدة” من العراق، لنقابة الفنانين العراقيين – المركز العام، تأليف علي عبد النبي الزيدي، إخراج كاظم نصار، ومسرحية “زغنبوت” من الإمارات، لمسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبد الله، إخراج محمد العامري.

 ويشار إلى أن لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشرة،ضمت قامات مسرحية عربية من مختلف الدول، ويرأسها الفنان السوري أيمن زيدان،كما يشارك في العضوية كل من: المسرحي الفلسطيني (حسام أبو عيشة)، المسرحي الأكاديمي المصري (د. سامح مهران)، الكاتب المسرحي الليبي (علي الفلاح)، والمسرحي الأكاديمي اللبناني (د. هشام زين الدين).

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