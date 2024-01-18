كلاسيكو “المعاطية” يجمع دنيا بطمة و سعيدة شرف

القسم الفني - هبة بريس

يبدو أن خلاف دنيا بطمة وسعيدة شرف الذي انتقل من ردهات المحاكم إلى منصة أنستغرام، سيدوم لفترة أطول بسبب المد والجزر بينهما.

مناسبة الحديث، خروج كل من دنيا بطمة و سعيدة شرف بتصريحات نارية ضد بعضهما، بمنصات التواصل الاجتماعي، ومحاولة كل منهما لتلميع صورتها مع متابعيها.

وفي هذا الصدد، نشرت سعيدة شرف تدوينة عبر حسابها بموقع انستقرام تقطر فيها الشمع على دنيا بطمة بسبب خروجها الإعلامي الأخير مع القناة اللبنانية الجديد، قائلة:”كاين اللي كيجيب الربحة بالقدم و كاين اللي كيجيبهاليه فمو، بالتوفيق لمنتخبنا المغربي غدا باذن الله”.

لترد بدورها بطمة قائلة:”الربحة بالقدم ولا بالفم المهم مربووووحة، و كفما قلت لكم احساسي ميكذبنيش وفمي لي قالها راها كاينه، وفالاخييير كاااع غنقولو مبرووووك فخورین بکم یا اسود”.

وجدير بالذكر أن قضية الفنانتين المغربيتين تصدرت محركات البحث بكوكل، كما أثارت انتباه الرأي العام المغربي و العربي.

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