ياسمين عبد العزيز تنفي طلاقها بسبب الخيانة

القسم الفني - هبة بريس

نفت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، عبر حائطها الفايسبوكي الشائعات التي تم تداولها بشكل كبير حول خيانة زوجها الفنان أحمد العوضي، مع زميلة لهما.

وقالت عبد العزيز “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شيء قدري، مش بإيدينا”.

وكانت قد أعلنت النجمة المصرية عن طلاقها من النجم أحمد العوضى عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة : “تم الطلاق الرسمى بينى وبين أحمد، وبينا كل الاحترام والتقدير”.

وتزوج الثنائى عام 2020 وشكلا ثنائيا فنيا ناجحا خلال السنوات الماضية، وتعاونا فى مسلسلات “لآخر نفس” عام 2019 و”اللى ملوش كبير” عام 2021 و”ضرب نار” 2023.

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