يحيى فاندي يتعرض للإحباط بسبب مسلسل “أحلام بنات”

2024-01-17 / 13:49
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القسم الفني: هبة بريس

أعرب الفنان المغربي يحيى فاندي عن استنكاره الشديد من الوضع الذي وصل إليه طاقم مسلسل “أحلام بنات” بسبب المشاكل المادية التي واجهها مع الشركة المنتجة.

ونشر السيناريست المغربي تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، كشف من خلالها أن مثل هذه المشاكل”تدفع الإنسان للتفكير جديا في الاعتزال”.

وواصل قائلا: “بعد شراكة ناجحة نوعا ما مع قناة ام بي سي5 في عملين سابقين، هما مسلسل جروح و ولاد المرسى، كنت أمني النفس باستمرار إشعاع الدراما المغربية على الصعيد العربي وتطورها”.

واضاف قائلا:”لكن تجربة “أحلام بنات” وفشلها الفني الذريع، جعلني ككاتب سيناريو أشك في نجاح هذه الشراكة في ظل عدم حماية المنتوج الإبداعي المتمثل في السيناريو من التحريف وغياب المحاسبة بعد الإنتاج والحقوق المادية للمبدعين”.

وجدير بالذكر أن العمل الدرامي “أحلام بنات “شهد عدة خلافات منذ الوهلة الأولى من انطلاق تصوير مشاهده.

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