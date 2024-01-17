ما حقيقية زواج حسين فهمي بفتاة عشرينية ؟

القسم الفني : هبة بريس

تصدر أسم النجم المصري حسين فهمي خلال الساعات القليلة الماضية، حديث منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك عقب تداول صورة له مع فتاة عشرينية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع،صورة للفنان حسين فهمي برفقة فتاة، متسائلين عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، و كذا عن امكانية زواجه مرة أخرى.

وفي هذا الصدد،نفى الفنان حسين فهمي في تصريحات صحفية، جميع الأخبار الرائجة حول زواجه مؤكدا أنها عارية من الصحة”.

وكشف حسين فهمي، أن هذه الصورة تعود لكواليس تصوير إعلان لأحد المنتجعات السياحية،مبرزا أنه لا يعلم السبب وراء انتشار تلك الصورة مجددًا وكذا هذه الشائعات.

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