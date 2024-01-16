وفاة المخرج المغربي لحسن زينون

2024-01-16 / 15:38
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نجلاء مزيان: هبة بريس

توفي المخرج المغربي، لحسن زينون، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، عن سن ناهز 79 سنة،وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعت لطيفة أحرار الفقيد بكلمات مؤثرة عبر حائطها الفايسبوكي، قائلة :”حزينة، رحيل رجل كان يراقص الأرواح والكلمات،الله يرحمك السي لحسن زينون، الفنان المتعدد، تعازي لعائلتك وكل محبيك”.

وجدير بالذكر أن الفنان الراحل،ولد سنة 1944 في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، حيث ترعرع وسط أسرة متواضعة، مكونة من أب اشتغل في السكك الحديدية، وأم، ربة بيت.

وتوج الراحل عالميا في العديد من المحافل، وتناول سيرة حياته في مؤلف “حلم ممنوع”، وهي سيرة ذاتية مرتبطة بحياته الخاصة، وبعقود من عمره قضاها في التجوال بين مختلف المجالات الفنية، بالموازاة مع رحلة نضال خاضها في سبيل الاعتراف بالرقص الكلاسيكي والدفاع عن التراث المغربي.

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