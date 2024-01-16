بعد النجاح الذي حققته.. بطلة فيلم Barbie تصدم جمهورها بهذا القرار
صدمت النجمة الأسترالية مارغوت روبي، البالغة من العمر 33 عاماً، جمهورها بقرارها الابتعاد عن التمثيل لفترة غير معروف أجلها،وذلك بعد نجاح دورها الرئيسي في فيلم Barbie.”
وقالت روبي: “أعتقد أيضاً أن الجميع ربما سئموا من رؤيتي في الوقت الحالي، ربما ينبغي أن أختفي عن الشاشات لفترة من الوقت”.
وواصلت قائلة:”بصراحة، إذا قمت بعمل فيلم آخر في وقت مبكر جداً، سيقول الناس: هي مرة أخرى؟ لقد قضينا معها صيفاً كاملاً،لقد انتهينا من الأمر”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “لا أعرف ما سأفعله بعد ذلك، لكني آمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت”،مشيرة إلى أنها كانت مشغولة أيضاً بالعمل خلف الشاشة في الإنتاج.
وكشفت مارغوت عن طموحها المتعلق بإخراج فيلم خاص بها، بعد سنوات من إنتاج محتوى نال استحسان النقاد،قائلة: “أنا حقاً أريد الإخراج، لقد شعرت بأنني أرغب في الإخراج خلال السنوات السبع الماضية تقريباً، لكنني كنت أعتبره دائماً امتيازاً وليس حقاً”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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” قهوة و كتاب و فيلم كلاسيكي ” 1 ـ (حديث و طبق و فنجان) إنها القهوة يا سادة رائحة و مذاق و طبق و فنجان، وجهاً من أوجه الثقافة التركية، و جزأً مهماً من الحياة اليومية، نحتفي بها في جلساتنا و أحاديتنا، و تحدثت عنها الروايات و أشهر الأساطير القديمة .. القهوة التركية .. تميزت بطريقة تحضيرها و تقديمها .. فما حكايتها و لماذا إرتبط إسمها بتركيا ؟ . 2 ـ (مسلسل عمار الكوسوفي “دموع الورد، ألم الحياة) هو من المسلسلات التركية التي لاقت نجاحاً كبير جداً عندما عُرض في تركيا، خاصة أنه مبني على الرواية الشهيرة حياة مريرة، ويحكي المسلسل قصة حب ناعمة مليئة بالصراعات والأحداث الدرامية الممتعة، حيث يعتبر هذا المسلسل من أفضل المسلسلات التركيه التي سترها في حياتك، فقد أبدع المخرج في اختيار ممثلي العمل. تدور قصة مسلسل عمار الكوسوفي حول شاب وسيم ومهذب يسمى عمار يعمل في أحد الأماكن، مما دفع فتاة اسمها نرمين أن تحبه وتعجب به. ويدخل معها في قصة حب وغرام في جو رومانسي ويعدها بأن تكون شريكة حياة ثم يتقدم لها ويتم ذلك في جو خالٍ من المشاكل. ثم تبدأ المشاكل بالظهور عندما يظهر مستثمر أيمن كرونجيء يعمل في مجال الاقتصاد يتسم بالجشع والشر، وتربطه بعمار علاقة عمل ومنفعة، مما يستدعي أيمن أن يتعامل معه بحذر شديد، ويبدأ أيمن بإرسال تهديدات لعمار وحبيبته. تحاول نرمين أن تضع حداً للتهديدات والوقوف ضد أيمن، لكنه لا يهتم بتهديداتها، لكنه يستمر في الاتصال بها مراراً وتكراراً للضغط عليها، لكنها أيضاً تستمر في الرفض، وذات مرة يحاول أيمن الضغط عليها ويراها عمار بالصدفة ويعتقد أنها تخونه والذي جعله يظن هذا رفضها قول الحقيقة، ومن هذه اللحظة تبدأ المشاكل بينهما. تستمر أحداث مسلسل دموع الورد حتى تعرض عمار لمحاولة قتل، مما يضطره للاختفاء والابتعاد عن الأنظار، حتى يظن الجميع أنه مات، وبعد هذه الأحداث تلتقي نرمين بأيمن لإجبارها على الزواج منه، وكل شيء يسير على ما يرام حتى يعود عمار ويبدأ رحلته للانتقام من عائلة أيمن ونرمين معًا. 3 ـ (فيلم كلاسيكي “سباق الحب) إذا كنت قد تجاوزت الأربعين فإن الفيلم سيعيد إلى ذهنك ذكريات الشباب .. فيلم الشهير “سباق الحب” الذي أخرجه دافيد سولفيت و شاركة فيه الممثلة السودية الجديدة إسمها أولا جاكويسون و هي حديثة العهد في هذا الفيلم مشروع إصطياد زوجة ثرية جداً لدوق فقير جداً و في الوقت نفسه يستمر بيم و معاونوه في تعليم الفقير جاسبار “ريكاردو منتالبان” و هي عملية شاقة لأن الدوق يحمل لقباً موروثاً إلا أنه فقير، و تصرفاته تحتاج إلى صقل و تهديب .. يشترك جون في وقت فراغه في تدريب الدوق على ركوب الخيل السريعة .. بينما يلقنه بيم أساليب الغزل .. تمثل جانين أمام الدوق دور الفتاة المطلوب مغازلتها .. إلا أن التمثيل ينقلب إلى حقيقة .. و يغزو الحب قلبها .. و إتخد هذا الفيلم طابعاً دولياً . 4 ـ (أشفي العالم) و لا ننسى أغنية .. هنا مكان في قلبي و أنا أعلم أنه الحب و هذا المكان يمكن أن يصبح أكثر إشرقاً من الغد و إذا حقاً حاولت، ستجد أنه ليس هناك حاجة للبكاء، في هذا المكان سوف تشعر أنه لا يوجد حرج أو حزن !! هناك طرق لتصل هناك .. إذا إهتممت بما يكفي بالأحياء قرب المسافات لتجعل العالم مكاناً أفضل .. أشفي العالم لتجعل العالم مكاناً أفضل .. من أجلك و من أجلي و من أجل كل البشر !! هناك أناس يموتون .. إذا إهتممت أكثر بالأحياء .. أصنع مكاناً أفضل من أجلك و من أجلي .. إذا كنت تريد أن تعرف لماذا .. هناك حباً لا يمكن أن يكذب الحب قوي .. و هو يهتم ببهجة العطاء و إذا حاولنا سنرى في هذه النعمة أنه لا يمكننا أن نشعر .. بالخوف أو الرهبة و سنتوقف عن التواجد في الحياة .. و سنبدأ نعيش الحياة عندئد سيكون الشعور هكذا دائماً !! .. الحب كافياً لنمونا لذا .. إصنع عالماً أفضل و الحلم الذي كنا نتصوره .. الحلم الذي كنا نحلم به سوف يكشف عن وجه سعيد و العالم الذي آمنا به ذات مرة سوف يلمع مرة أخرى في بهجة إذا لماذا نستمر في خنق الحياة جرح هذه الأرض و تعديب روحها على الرغم من أنه من السهل أن نرى أن هذا العالم “سماوي” أنه من صنع الله من الممكن أن نطير عالياً جداً .. لا تدع أروحنا تموت أبداً .. في قلبي أشعر أنكم جميعاً إخواتي .. إصنعوا عالماً بلا خوف سنبكي معاً دموع الفرح عند رؤية الأمم تحول سيوفها إلى محاريت يمكننا حقاً الوصول هناك .. إذا إهتممت بما فيه الكفاية بالأحياء .. قرب المسافات لتجعل العالم مكان أفضل . 5 ـ (أسطورة طرزان) من أين جاء طرزان ؟ و ما قصته ؟ و كيف شق طريقه إلى الأدب ؟ أسطورة “طرزان” التي عشناها في الأفلام العالمية لم تكون خيالية بل حقيقية تعود لرجل من أصل عراقي عاش حياته في الغابات للعناية بالطبيعة .. أحمد الدين كالارك .. وُلد عام 1899 في العراق أثناء الحكم العثماني ، حارب مع الجيش التركي في الحرب العالمية الأولى ثم حرب الاستقلال و بسبب جهوده الاستتنائية حصل على وسام الاستقلال و في نهاية الحرب وجد أن الأراضي الخضراء في مدينة مانيسا التركية تحولت بالكامل إلى أراض قاحلة فقرر عدم العودة لموطنه الأصلي و كرّس حياته ليعيد الحياة لهذه المدينة . عاش حياته فقيراً في كوخ صغير بالجبل كان يرتدي السراويل القصيرة و يترك جسمه العلوي عارياً و قام بزراعة ألاف الأشجار بمفرده و أعاد اللون الأخضر مرة أخرى لأراضي مانيسا ، بدأت الصحف تتحدث عن كالارك و ما فعله و جذبت قصته الكثيرين و حقق شهرة واسعة . قرأ الممثل الأمريكي جوني فايسمولر عن أحمد الدين و قرر السفر لتركيا للقائه و تأثر كثيراً بتجربته الفريدة و حول قصته إلى فيلم “طرزان” عام 1932 و بعدها لُقب كالارك ب “طرزان مانيسا” و قررت بلدية مانيسا إعطاءه راتب بستاني و في عام 1963 توفي كالارك وسط محبيه . و منذ ذلك الوقت و أهالي مانيسا يحتفلون بذكرى وفاته كأحد رموز المدينة المهمة و تم إطلاق إسمه على أحد الشوارع ووُضع له تمثال في وسط المدينة. 6 ـ (التلفزة جاية) التلفزة جاية فيلم سينمائي تونسي كوميدي من إخراج المنصف ذويب سنة 2006 الملقى، قرية في الجنوب التونسي، تعيش على وقع الأعياد الوطنية التي تقدم فيها اللجنة الثقافية المحلية نفس البرنامج دائماً. ذات يوم، بعد مكالمة هاتفية من العاصمة تعلن قدوم فريق للتلفزة الألمانية، قررت اللجنة الثقافية تقديم صورة إيجابية عن المنطقة وبادرت بتزييف واقع القرية . 7 ـ (سلسلة سنوات السبعينات والثمانينات “جيمي القوية أو الخارقة” ثمّ “عودة جيمي الخارقة مع ستيف اوستان، الرجل الذي يساوي 3 مليارات)..عقلتوا على “جيمي” لاعبة التينيس، كانت طاحت من الباراشوت، وكلاتها مزيان في عظامها وكانت غادي تموت، ومن بعد زرعوا ليها يد و جوج رجلين وأذن باستخدام الهندسة الحيوية البيونيك، وأصبح عندها قوى خارقة في ذيك اليد والرجلين والاذن… وقبل منها كان “ستيف أوستان”، ربان الطائرة، طاحت به المركبة ديالو خلال تجربته لاحدى المركبات الجديدة، وكلاها حتى هو مزيان، وزرعوا ليه يد ورجل وعين من “البيونيك” بقيمة 3 مليارات، وصبحات عندو ذيك الرجل عجيبة كيجري بها بسرعة كبيرة وينقز بها لمسافات عالية، ويديه كيهز بها أشياء ثقيلة جدا، وعين كيشوف بها بعيد بزاف من ذكريات الطفولة.