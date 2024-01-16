بعد النجاح الذي حققته.. بطلة فيلم Barbie تصدم جمهورها بهذا القرار

القسم الفني: هبة بريس

صدمت النجمة الأسترالية مارغوت روبي، البالغة من العمر 33 عاماً، جمهورها بقرارها الابتعاد عن التمثيل لفترة غير معروف أجلها،وذلك بعد نجاح دورها الرئيسي في فيلم Barbie.”

وقالت روبي: “أعتقد أيضاً أن الجميع ربما سئموا من رؤيتي في الوقت الحالي، ربما ينبغي أن أختفي عن الشاشات لفترة من الوقت”.

وواصلت قائلة:”بصراحة، إذا قمت بعمل فيلم آخر في وقت مبكر جداً، سيقول الناس: هي مرة أخرى؟ لقد قضينا معها صيفاً كاملاً،لقد انتهينا من الأمر”.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “لا أعرف ما سأفعله بعد ذلك، لكني آمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت”،مشيرة إلى أنها كانت مشغولة أيضاً بالعمل خلف الشاشة في الإنتاج.

وكشفت مارغوت عن طموحها المتعلق بإخراج فيلم خاص بها، بعد سنوات من إنتاج محتوى نال استحسان النقاد،قائلة: “أنا حقاً أريد الإخراج، لقد شعرت بأنني أرغب في الإخراج خلال السنوات السبع الماضية تقريباً، لكنني كنت أعتبره دائماً امتيازاً وليس حقاً”.

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