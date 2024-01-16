موسيقار مصري يقاضي نادي “ليفربول” بسبب عادل إمام

2024-01-16 / 11:29
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب الموسيقار المصري هاني شنودة خلال تصريحاته الأخيرة، عن سعادته بوصول موسيقاه الى العالمية، حيث باتت تُستخدم في دول العالم.

وكشف شنودة أنه بالرغم من أن الأمر أسعده كثيراً، ألا أن هذا لا يمنع اتخاذه إجراءات قانونية ضد نادي “ليفربول” الذي استخدم موسيقى فيلم “شمس الزناتي” لعادل إمام من دون الحصول على تصريح.

وقال هاني: “دي مش المرة الأولى التي بتتسرق أعمالي فيها… لحن أغنية “زحمة يا دنيا زحمة سرقه فريق إسباني ورفعنا قضية وكسبناها لكننا لم نحصل على حقوقنا”.

وواصل قائلا: “نادي ليفربول أخذوا جزء من موسيقى “شمس الزناتي” وكرروه أكثر من مرة… ولم يحصلوا على أي تصريح”… مؤكدا أنه تم رفع قضية عليهم في إنكلترا، إما لسحب الموسيقى أو لإلزامهم دفع مستحقاتنا لأنهم لم يستأذنونا”.

وجدير بالذكر أن الموسيقى التي استعان بها نادي “ليفربول” في أحد الفيديوهات يعود تاريخها إلى عام 1991، وقد ألّفها الموسيقار هاني شنودة لفيلم “شمس الزناتي”، وهو بطولة: عادل إمام ومحمود حميده وسوسن بدر ومصطفى متولي ومحمود الجندي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أمزازي يكرم صاحب الأغنية الشهيرة “صباح الخير”

أمزازي يكرم صاحب الأغنية الشهيرة “صباح الخير”

2024-01-16 / 09:42
Photo of معجبة تفاجئ دنيا بطمة: “أنا مستعدة ندوز الحبس فبلاصتك”

معجبة تفاجئ دنيا بطمة: “أنا مستعدة ندوز الحبس فبلاصتك”

2024-01-14 / 23:41
Photo of جوليا روبرتس :” أرفض تصوير مشاهد عارية في الأفلام”

جوليا روبرتس :” أرفض تصوير مشاهد عارية في الأفلام”

2024-01-14 / 22:07
Photo of بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة..لطيفة رأفت توجه رسالة خاصة للمغاربة

بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة..لطيفة رأفت توجه رسالة خاصة للمغاربة

2024-01-14 / 19:36
Photo of دنيا بطمة :”ما عندي صراع حتى مع واحد”

دنيا بطمة :”ما عندي صراع حتى مع واحد”

2024-01-14 / 18:12
Photo of الفنان البريطاني “والتر دانس” يتضامن مع الفلسطينيين

الفنان البريطاني “والتر دانس” يتضامن مع الفلسطينيين

2024-01-14 / 11:15
Photo of محمد رمضان يشارك في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

محمد رمضان يشارك في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية…

2024-01-13 / 20:19
Photo of بناصر تؤدي أغنية لأسماء المنور والأخيرة تتفاعل معها

بناصر تؤدي أغنية لأسماء المنور والأخيرة تتفاعل معها

2024-01-13 / 18:00
Photo of تألق جديد للقفطان المغربي بأبيدجان

تألق جديد للقفطان المغربي بأبيدجان

2024-01-12 / 19:16
Photo of باطما تتعرض للتنمر بحضور سكينة درابيل.. والأخيرة تتعرض للانتقادات

باطما تتعرض للتنمر بحضور سكينة درابيل.. والأخيرة تتعرض للانتقادات

2024-01-12 / 17:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق