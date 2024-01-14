جوليا روبرتس :” أرفض تصوير مشاهد عارية في الأفلام”
نجلاء مزيان: هبة بريس
كشفت نجمة هوليود جوليا روبرتس خلال مقابلتها مع كاتب سيناريو “نوتينغ هيل”، ريتشارد كيرتس، عن مجموعة من الأمور الخاصة أبرزها جمالها و علاقتها بزوجها.
وقالت روبرتس أنها كرهت ارتداء الملابس كنجمة سينمائية لدرجة أنها اختارت ارتداء ملابسها الخاصة في المشهد الذي تؤدي فيه عبارة الفيلم الشهيرة: “أنا أيضًا مجرد فتاة، أقف أمام شاب، وأطلب منه أن يحبني”.
وصرحت روبرتس أنها ترفض تصوير مشاهد عارية في الأفلام، قائلة: “عدم خلع ملابسي في الأفلام هو خيار أعتقد أنني اتخذته بنفسي”.
وعن جمالها، أشارت روبرتس إلى أن مفتاح الشباب يكمن في الجينات، و الأشخاص، والتجارب التي تُشكّل حياتها، مبرزة أنها تؤمن أيضًا بحب الرجل الصالح.
وأوضحت المملثة الشهيرة: “أعتقد أن زوجي يُحبّني ويهتم بي بطريقة تجعلني أشعر بسعادة غامرة..وفي أي وقت ترى شخصًا سعيدًا، لا يهم عمره.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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