الفنان البريطاني “والتر دانس” يتضامن مع الفلسطينيين

هبة بريس _ القسم الفني

قال الفنان البريطاني، والتر تشارلز دانس، صاحب شخصية تايون لانستر الشهيرة في مسلسل صراع العروش، إن أعمال الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالإبادة الجماعية، التي أوصلتها إلى محكمة العدل الدولية بشكوى من جنوب أفريقيا، يجب أن توضع في سياقها الأوسع.

وتابع الفنان البريطاني الذي بدأ مسيرته الفنية في “شركة شكسبير الملكية”، قائلا إن المشكلة هي احتلال منذ 75 عاما، وحصار لغزة منذ 16 عاما، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي والإنساني.

وجاءت كلمات دانس في إطار محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي يحاول الاحتلال نفيه عن نفسه بحجة الدفاع عن النفس في وجه المقاومة الفلسطينية.

وقدمت جنوب أفريقيا ملفا كاملا مدعوما بالأدلة للمحكمة، مطالبة بإجراءات عاجلة لوقف الحرب في غزة، بعد يومين من المرافعات من كلا الطرفين.

وتصر دولة الاحتلال على أن الحرب في غزة هي أعمال “دفاع عن النفس”، فيما قالت جنوب أفريقيا في الدعوى إن ما يحدث في غزة يتجاوز ذلك إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

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