بناصر تؤدي أغنية لأسماء المنور والأخيرة تتفاعل معها

نجلاء مزيان: هبة بريس

ظهرت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بناصر في مقطع فيديو و هي تؤدي أغنية “سيد لغرام” لمواطنتها أسماء لمنور، رفقة أحد معجبيها.

وبدورها تفاعلت النجمة المغربية لمنور مع الفيديو، حيث قامت بإعادة نشره عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وأرفقته بتعليق جاء فيه: “الله يحفظك ولدي زيزو، تحية خاصة للفنانة الموهوبة جدا، فاطمة الزهراء بناصر”.

لترد الممثلة المغربية بناصر عبر ذات المنصة قائلة: “كل الحب والتقدير للفن الراقي، دمتي نجمة في سماء قلوبنا”.

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