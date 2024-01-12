باطما تتعرض للتنمر بحضور سكينة درابيل.. والأخيرة تتعرض للانتقادات

2024-01-12 / 17:55
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية سكينة درابيل لوابل من الانتقادات بسبب حضورها لحفل مدرسي بالمركز الثقافي محمد الفقيه المنوني بمدينة مكناس، تضمن فقرة “تنمر” على الفنانة دنيا بطمة.

وتداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مقطع فيديو يظهر فيه شخص داخل دمية على شكل دنيا بطمة و هي ترقص على نغمات أغنيتها.

واعتبر النشطاء ذاتهم، أن التنمر كان بمباركة الفنانة سكينة درابيل كونها لم تقم بأي رد فعل، و لم تعلق على الموضوع، غير أن مصدر نفى لجريدة هبة بريس جميع الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المنظمين قاموا بصنع دمية شبيهة لدنيا بطمة كعربون لمحبتهم لها ولفنها.

وقال المتحدث ذاته:” درابيل معندها حتى علاقة بتنظيم الحفل لا هي ولا راجلها، وقبل ما تظهر الدمية قال مقدم الحفل الان غادي تطلع فنانة كتبغيوها و هذا دليل على أنهم مقصدوش التنمر عليها عكس ماكيروج”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي يعول على تايلور سويفت لاستقطاب الناخبين الشباب

الاتحاد الأوروبي يعول على تايلور سويفت لاستقطاب الناخبين الشباب

2024-01-12 / 17:50
Photo of فوضيل: أنا مدرتش أغنية “شكرا” باش نخلق لنفسي مشكل مع الجزائر

فوضيل: أنا مدرتش أغنية “شكرا” باش نخلق لنفسي مشكل…

2024-01-12 / 16:07
Photo of وفاة والد الفنان الشعبي عبد الله الداودي

وفاة والد الفنان الشعبي عبد الله الداودي

2024-01-12 / 14:59
Photo of سعيدة شرف:” عييت من هذا الملف لي القضاء قال فيه كلمته”

سعيدة شرف:” عييت من هذا الملف لي القضاء قال…

2024-01-12 / 12:23
Photo of أكادير: الإعلان عن اختيار ملكة جمال الأمازيغ

أكادير: الإعلان عن اختيار ملكة جمال الأمازيغ

2024-01-11 / 23:28
Photo of فنانون فنلنديون يطالبون بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة “يوروفيجن”

فنانون فنلنديون يطالبون بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة…

2024-01-11 / 20:30
Photo of رقية ماغى تنفي قيامها بعمليات التجميل

رقية ماغى تنفي قيامها بعمليات التجميل

2024-01-11 / 16:52
Photo of تعزيز التعاون الثقافي محور مباحثات جمعت بنسعيد ونظيره البلغاري

تعزيز التعاون الثقافي محور مباحثات جمعت بنسعيد ونظيره البلغاري

2024-01-11 / 15:40
Photo of بعد طلاقه من شرين.. حسام حبيب يصدر أغنية “كذابة”

بعد طلاقه من شرين.. حسام حبيب يصدر أغنية “كذابة”

2024-01-11 / 13:07
Photo of موازاة و ذكرى ميلادها.. سعد لمجرد يوجه رسالة خاصة لسميرة سعيد

موازاة و ذكرى ميلادها.. سعد لمجرد يوجه رسالة خاصة…

2024-01-11 / 12:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق