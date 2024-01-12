باطما تتعرض للتنمر بحضور سكينة درابيل.. والأخيرة تتعرض للانتقادات

نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية سكينة درابيل لوابل من الانتقادات بسبب حضورها لحفل مدرسي بالمركز الثقافي محمد الفقيه المنوني بمدينة مكناس، تضمن فقرة “تنمر” على الفنانة دنيا بطمة.

وتداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مقطع فيديو يظهر فيه شخص داخل دمية على شكل دنيا بطمة و هي ترقص على نغمات أغنيتها.

واعتبر النشطاء ذاتهم، أن التنمر كان بمباركة الفنانة سكينة درابيل كونها لم تقم بأي رد فعل، و لم تعلق على الموضوع، غير أن مصدر نفى لجريدة هبة بريس جميع الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المنظمين قاموا بصنع دمية شبيهة لدنيا بطمة كعربون لمحبتهم لها ولفنها.

وقال المتحدث ذاته:” درابيل معندها حتى علاقة بتنظيم الحفل لا هي ولا راجلها، وقبل ما تظهر الدمية قال مقدم الحفل الان غادي تطلع فنانة كتبغيوها و هذا دليل على أنهم مقصدوش التنمر عليها عكس ماكيروج”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp