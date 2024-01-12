الاتحاد الأوروبي يعول على تايلور سويفت لاستقطاب الناخبين الشباب

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب نجاح النجمة الأميركية تايلور سويفت في تشجيع معجبيها على التسجيل في القوائم الانتخابية في الولايات المتحدة، وارتفاع عدد المسجلين في نفس اليوم بنسبة 23%.

صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوناني مارغاريتيس شيناس، للصحافيين الأربعاء الماضي قائلا: “لا يمكن لأحد أن يحشد الشباب أفضل من الشباب أنفسهم”.

وأضاف “الشباب هم الذين يمكنهم تشجيع الشباب على المشاركة بشكل أكبر (في الانتخابات)، أكثر بكثير من مفوضين أوروبيين في غرفة صحافة”. وتابع مبتسماً “على سبيل المثال، تايلور سويفت”.

ولفت شيناس أن الفنانة البالغة من العمر 34 عاماً، دعت متابعيها البالغ عددهم حوالي 270 مليوناً على إنستغرام في شتنبر الماضي للتسجيل على منصة “فوت دوت أورغ” Vote.org بهدف المشاركة في انتخابات خريف 2024 في الولايات المتحدة.

وفي النتيجة، سجلت المنظمة أكثر من 35 ألف تسجيل جديد في ذلك اليوم، أي بزيادة قدرها 23% مقارنةً باليوم نفسه من العام السابق.

وواصل شيناس: “آمل حقاً أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للشباب الأوروبيين، وآمل حقاً أن يكون أحد أعضاء فريقها الإعلامي يتابع هذا المؤتمر وأن يتمكن من نقل طلبنا إليها”.

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