فنانون فنلنديون يطالبون بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة “يوروفيجن”

وقع أكثر من 1400 موسيقي فنلندي على عريضة تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، بسبب ارتكابها جرائم حرب في غزة.

وقال لوكاس كوربيلاينن، صاحب العريضة، لموقع الأخبار الفنلندي الناطق باللغة السويدية هوفودستادسبلاديت: “إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان”، مضيفًا: “لا نعتقد أنه من المقبول أن تكون البلاد جزءا من (يوروفيجن) لتلميع صورتها”.

وتشارك إسرائيل في مسابقة يوروفيجن منذ عام 1973، حيث قدمت 45 مشاركة منذ ذلك الحين وفازت في عام 2018.

وفي حين أنها واحدة من 37 دولة مسجلة في المسابقة، فإن منظم المسابقة، اتحاد البث الأوروبي، لم يتخذ بعد قرارا بشأن مشاركة إسرائيل.

ويحث الموسيقيون، الذين وقعوا على العريضة، شركة التلفزيون الفنلندية Yle على الضغط على المنظمين لتلبية مطالبهم، أو مقاطعة المسابقة إذا لم يتم حظر إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب دعوات مماثلة من موسيقيين آيسلنديين، الذين طالبوا بلادهم، لشهر الماضي، بمقاطعة يوروفيجن إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة.

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