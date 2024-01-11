تعزيز التعاون الثقافي محور مباحثات جمعت بنسعيد ونظيره البلغاري

2024-01-11 / 15:40
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نظيره البلغاري، كراستيو كراستيف، حول آفاق تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وتمحورت هذه المباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بالثقافة، سيما منها المسرح والسينما وعلوم الآثار.

وأبرز بنسعيد في تصريح صحفي عقب اللقاء، الفرص المتعددة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا.

وقال الوزير “تباحثنا حول آفاق التعاون الثقافي بين بلدينا في مختلف المجالات، بما في ذلك المسرح والسينما وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما علم الآثار”.

كما تطرق بنسعيد خلال هذا اللقاء إلى آفاق تعزيز التعاون بين المغرب وبلغاريا في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، من خلال الدعم المتبادل لعناصر التراث المادي واللامادي التي يتقدم بها كل بلد.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة البلغاري عن رغبته في تجسيد المشاريع الثنائية بين بلغاريا والمغرب والاستثمار فيها بشكل فعال.

كما أعرب كراستيف عن اقتناعه العميق بأن هذه المبادرات ستكون حافزا للتعاون المثمر، مما يرسي الأسس المتينة لعلاقة ثقافية ذات فائدة متبادلة للبلدين.

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