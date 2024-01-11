موازاة و ذكرى ميلادها.. سعد لمجرد يوجه رسالة خاصة لسميرة سعيد

2024-01-11 / 12:55
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص النجم المغربي سعد المجرد على تقديم التهاني لمواطنته سميرة سعيد وذلك بمناسبة ذكرى ميلادها.

ونشر “المعلم” صورة للديفا المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيه:” عيد ميلاد سعيد عزيزتي، نحبك وسنظل نحبك”.

وواصل المتحدث ذاته عبر ذات المنصة: “أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية حبيبتي”.

وجدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد استقبلت عيد ميلادها يوم الأربعاء المنصرم بطاقة إيجابية، حيث شاركت جمهورها تمارينها الصباحية التي تحافظ من خلالها على لياقتها البدنية،قائلة : “اللياقة البدنية لا تعني بناء جسم أفضل.. الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل الصحة هي الثروة الحقيقية”.

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