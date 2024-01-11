بعد ندوة “الحقيقة الصادمة”.. سعيدة شرف “لم أشمت في بطمة ولا أتمنى لها السجن”

2024-01-11 / 11:09
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القسم الفني: هبة بريس

حرصت الفنانة سعيدة شرف على توجيه رسالة لمواطنتها دنيا بطمة، وذلك عقب انتهاء ندوة “الحقيقة الصادمة”.

ونشرت شرف تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي :” هادشي حطيتو للشفافية و التوضيح فقط ماشي شامتة ولا بغيت الحبس لشي إنسان “.

وواصلت قائلة:”الله يفرج على كل واحد و عمري أصلا كنت سباقة لشي حاجة خايبة و لكن من حقي نوضح و مانسمح لحتى إنسان يحط عليا الكذوب، فلتسمى الأشياء بمسمياتها و لا للمغالطات”.

وجدير بالذكر أن سعيدة شرف صرحت على هامش الندوة التي نظمتها يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء، للرد على زميلتها دنيا بطمة حول القضية المثيرة للجدل و المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي، بمجموعة من التفاصيل التي تخرج للعلن لأول مرة.

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‫9 تعليقات

  1. دنيا باطمة رغم أنها متورطة في قضية حمزة مون بيبي إلا أن هناك تعاطف كبير مع المجتمع..

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  2. كالو ناس ازمان ماتحط يديك افغيران مايعدوك احنوشا الواحد يمشي الحيط الحيط والحادي الله الله ايفرجها اعليها الا كانت مضلومة

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  4. على العدالة أن تأخد المجرى الصحيح .واصلا هذه الاخبار لاتهمنا لامن قريب ولامن بعيد..

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  5. نريد عيش كريم ومحاربة الفساد والمفسدين الكبار الذين يسرقون أموال الشعب ونريد التعليم في المستوى وخدمات صحية في المستوى والأمن والأمان..

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  6. مع احترامي للمطربة سعيدة شرف كل يوم موضوع جديد منذ ما يزيد عن 4 سنوات لازلت حرة طليقة وتمرر المغالطات ..

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