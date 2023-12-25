البنج يفرج عن ألبوم غنائي يوم ذكرى ميلاد نجله

القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي زكرياء بناجي المعروف ب”البنج” عن تاريخ طرح ألبومه الجديد الذي يتميز بأغاني شبابية متنوعة.

وكشف الرابور المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أن موعد طرح الألبوم سيتزامن مع مناسبة مميزة بالنسبة له و هي ذكرى ميلاد نجله الوحيد.

وفي سياق متصل، علق البنج على سؤال أحد المتابعين بذات المنصة حول الألبوم الجديد، مشيرا أنه سيرى النور بشهر أبريل القادم.

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