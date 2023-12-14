طقس الخميس.. جو بارد ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

2023-12-14 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد، مع وجود صقيع محلي أو جريحة، بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب تشكل بعض السحب المنخفضة والكتل الضبابية فوق الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار محلي فوق أقصى جنوب المملكة، فيما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و09 درجات فوق هضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 08 و13 درجة بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بكافة ربوع البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وطرفاية، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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