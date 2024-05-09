السعودية تختار المغرب الدولة العربية الوحيدة في مبادرة “طريق مكة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب بفضل تدابيره الأمنية الاحترافية و مهنيته العالية نيل ثقة كبريات الدول العالمية و منها السعودية التي اختارته كالدولة العربية الوحيدة التي اختارتها ضمن مبادرة “طريق مكة”.

و في هذا الصدد، سيكون المغرب من بين 7 دول اختارتها السعودية لتشملها مبادرة “طريق مكة” و ذلك راجع لمجموعة من الأسباب و الشروط التي وضعتها سلطات دولة السعودية لتسهيل مأمورية الحجاج و جمارك الحدود على حد سواء.

و ستنفذ وزارة الداخلية السعودية مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن للعام السادس، وذلك عبر صالات مخصصة في 11 مطارا في 7 دول، هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة، منها إلى المملكة؛ ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بيسر، بدءا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

وأطلقت المرحلة التجريبية من مبادرة طريق مكة عام 2018، ثم في عام 2019 أطلقت المبادرة بشكلها الكامل، لتحدث تغييرا جذريا في إثراء تجربة الحجاج القادمين من 7 دول؛ كمرحلة أولى، وتمكينهم من التمتع بخدمات ذات جودة عالية خلال رحلتهم إلى المملكة.

وبوصول الحجاج إلى المملكة يتم نقلهم وأمتعتهم مباشرة إلى حيث إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. ومع مبادرة طريق مكة اختصرت المملكة الوقت الذي يقضيه الحاج أمام منافذ الجوازات إلى بضع دقائق