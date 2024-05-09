انزكان : تأجيل قضية ” أبو عمار” للنطق بالحكم

قررت ابتدائية انزكان ، حجز ملف قضية المدعو ” أبو عمار” للتأمل والنطق بالحكم في جلسة 20 ماي الجاري ، بعد بعد مناقشته بداية الأسبوع .

وكانت هيئة الحكم قد اجلت النظر في الملف الذي يتابعه الراي العام الوطني، في جلسات سابقة من أجل إعداد الملف من اطراف الملف.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق متابعة المدعو ” أبو عمار “في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، و إحالته على الجلسة.

ويتابع المدعى عليه بتهم تتعلق أساسا ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم عبر مقاطع فيديو منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي و منصات التراسل الفوري.

كما هاجم أبو عمار ، في فيديوهات كثيرة على قناته على يوتيوب و الفايس بوك ، العشرات من الوجوه الفنية إلى جانب فقهاء وعلماء وصحافيين، إلى جانب تهمة القذف، وذلك وفق الفصلين 447-2 و422 من مجموعة القانون الجنائي.

وهو ما دفع ضحاياه بتوجيه شكاية للنيابة العامة من اجل متابعته وإنصافهم .