للمرة الأولى.. وزارة التعليم تطلق مباراة لتوظيف “المتصرفين”

هبة بريس

للمرة الأولى، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشيح لتوظيف متصرفي التربية الوطنية.

وأفاد بلاغ للوزارة، أنه تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي نص على إحداث هيئات جديدة لموظفي القطاع، لا سيما “هيئة متصرفي التربية الوطنية”، في إطار خلق مسارات مهنية محفزة ومتنوعة، أعلنت الوزارة، ولأول مرة، عن فتح باب الترشيح لتوظيف 49 متصرفا للتربية الوطنية.

كما تم في هذا الإطار، يضيف بلاغ الوزارة، ربط الاتصال بمصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق باب خاص بهذه الهيئة ضمن المناصب المعلن عنها ببوابة التشغيل العمومي.