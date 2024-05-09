طنجة.. الأمن يوقف 5 متورطين في ترويج الأقراص المخدرة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 09 ماي الجاري، من إيقاف خمسة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

و جرى إيقاف أربعة من المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بوسط مدينة طنجة، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة وبمنزل يستغله الموقوفون عن حجز ما مجموعه 7600 قرص إكستازي مخدر.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى إيقاف المشتبه فيه الخامس مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من مدينة مراكش، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بحوالي 160 ألف درهم، يشتبه في كونه كان موجها لاقتناء هذه الشحنة من أقراص الإكستازي المخدرة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم، في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن ثلاثة من بينهم يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي طنجة ومراكش، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.