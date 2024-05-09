طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-05-09 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من جنوب البلاد، والجنوب الشرقي والسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق كل من المرتفعات، والمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة، والسواحل الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا، وما بين 20 و 26 درجة بكل من الجنوب الشرقي، وأقصى جنوب شرق البلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 14 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة.

2024-05-09 / 09:06
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