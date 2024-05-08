تافراوت : ضبط مهيجات جنسية وحشوات مشبوهة للنساء

أشرفت مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمدينة تافراوت، بتنسيق مع السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والمفتشية البيطرية والوقاية المدنية والقوات المساعدة، على حجز علب مغلفة وقارورات معبأة بسوائل مهيجة جنسية، وحشوات مخلطة تباع بغرض التسمين وزيادة حجم وشكل بعض المناطق الحساسة في الجسم، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وسط بعض المحلات المخصصة لبيع أركان ومنتجاته.

وقامت اللجنة، التي باشرت العملية مساء امس الثلاثاء ، بمراقبة جميع المحلات المخصصة لهذا الغرض، وتسجيل المحاضر واحالة المواد المحجوزة إلى الإتلاف، مع إعطاء المعنيين بالأمر إنذارات حول خطورة تسويق المنتوج وأثاره الجانبية، خاصة ذوي أمراض القلب والشرايين.

هذا وستواصل مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة، التابع لجماعة تافراوت، حملة تمشيط وحجز هذه المواد المهيجة والحشوات التقليدية المخلطة بأدوية الكورتيكويد، والتي تشكل خطرا على صحة المستعملين ومضاعفات خطيرة.