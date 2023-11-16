أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”
هبة بريس - الرباط
يواصل عدد من رجال ونساء التعليم، إضراباتهم عن العمل، ومقاطعة الأقسام الدراسية.
وفي مفارقة عجيبة، يواصل عدد من الأساتذة المضربين تقديم حصص “الدعم الخصوصية”، تزامنا ومقاطعتهم الحضور للفصول الدراسية.
وأكد عدد من آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن عددا من الأساتذة الذين يدرسون أبنائهم بمؤسسات التعليم العمومي، يواصلون الحضور بانتظام لحصص الدروس الخصوصية.
وأضاف الآباء أنهم اضطروا خلال الأشهر الأخيرة، إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من “الساعات الإضافية” لتدارك التأخير في الدروس.
وعاب آباء وأولياء أمور التلاميذ، على رفع بعض الأساتذة لشعارات “الدفاع عن تعليم ولاد الشعب”، مقابل دفعهم إلى تسجيل التلاميذ للاستفادة من الساعات الإضافية بمبالغ مالية مهمة.
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المجموع 3 آراء
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35 تعليقات
كاين جوج تاع الحلول:1. تمنع الدولة بصفة نهائية صحاب المدارس الخاصة من توضيف الاساتذة ديال القطاع العمومي فالمدارس ديالها.2. تلغي القطاع الخاص فالتعليم. ولكن تا واحد من هاد الحلول ما تقدر الدولة ديرو. حيت هي اصلا بغات تضرب القطاع العمومي بتفريخ المدارس الخاصة. اوتخلق شرخ فالمجتمع.تانيا لوبي ديال القطاع الخاص مايخليهاش دير داك القانون. حيت السمعة تاع المدرسة الخاصة تايصنعها الاستاد تاع القطاع العام.فعوض باش الناس ما يشدو فالاستاد ينوضو او يطلبون من الدولة باش ترجع المدرسة العمومية بحال المدرة الخاصة من ناحية تا عدد التلاميد فالقسم من ناحية المقررات او المواد. تاواحد ما باقي يدي ولادو المدرسة خاصة. المعادلة باينة:ضرب المدرسة العمومية بما فيها الرمز لي هو الاستاذ باش يستافد القطاع الخاص لي هما البزناسة.هادو لي شادين فالاستاذ يخرجو لزنقة مع ولادهم او يحتجو . مزيان من حقهم. ماش الهضرة تاع القهاوي. الشارع هو لي كيحسم المعارك. تحية لرجال التعليم
كل الإعلام بقنواته و مواقعه الإخبارية و كأنهم عبيد عند أسيادهم لا يستطيعون قول كلمة حق
و أولهم مثل هذه المواقع المأجورة
يتركون الدولة المسؤولة عن هذه الكارثة و يهاجمون فئة من الأساتذة هم فقط استثناء
من المسؤول عن هذه الوضعية ؟
من الذي جاء بنظام جديد يحمل المآسي لرجال التعليم ؟
ارتقوا قليلا و تحلوا بالقليل من النزاهة
أغلبية الشرفاء يقفون بجانب الأساتذة لأنهم يعلمون أنهم على حق
باراكا من المغالطات من حق الاستاد يدير اضراب باش يزيدوه راه 10 سنين متزادو الخلصة او الموظفين كلهم زادوهم او المعيشة زادت بزاااف ويلا خدم فالخاص شنو المشكل ياك كيضحي بوقتو او راحتو
من احل تحسين الدخل كون عطاوه لي يكفيه مايحتاجش
هنيئا لهم، اين المشكل ؟؟،،، المهم مقاطعة المدارس وقريبا ستقوم الثورة
اظن ان على الدولة الرفع من اجور الاساتذة بشكل يضمن كرامتهم مع منعهم بشكل قاطع مزاولة الدروس الخصوصية او التدريس بالمدارس الخاصة وكل من ثبت في حقه مخالفة هذا الامر تطبق عليه عقوبات تصل الى حد عزله من وظيفته.
مع كل التقدير ولاحترام للاساتذة الشرفاء الذين يعملون بضمير مهني وخوف من الله في حق ابناء الشعب.
ومن بعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأساتذة أصابهم الجشع .اخبت قوم
الدروس الخصوصية شئ جميل حيث بينت انها تساهم بشكل فعال في تحسين مستوى التلاميذ…
فيروس…ضرب.التعليم.منذ.دخول أساتذة التعاقد الذين كانوا يعيشون في البطالة والتسكع والمظاهرات بدخولهم تشتت كل شيء للعلاقة لهم بالتعليم ولا بالتربية همهم التبزنيس والمال والفوضى وتخريب التعليم …لاجزاهم الله خيرا…
انا اجبرنا على التصعيد،وكفى
مهما نشر يبقى الاستاذ هو مربي الكاتب و الأجيال ، كاد المعلم أن يكون رسولا
ان هذا المقال يكتبه شخص جاهل لا يعرف
ما يجري في دهاليس المدرسة العمومية
يا اخي العزيز ما يتعرض له رجل التعليم من اهانة ومن الحكرة الى درجة ان وصل رجل التعليم موضوع النكتة
صاحب هذا المقال اما انه كان كسولا وله ضغينة نحو من اخرجه من الجهل او انه مدفوع
المفارقة العجيبة هي ان الأساتذة المضربين يرافقون ابناءهم في الصباح إلى المدارس الخصوصية، ثم ينعرجون إلى مكان الاعتصام ليشاكوا في الاضرابات. وفي المساء والليل تجدهم يقدمون سوايع الدعم بماكز الدعم المدرسي الخصوصي ومنهم من يستقبل فئة من التلاميذ منزله مقابل 200 درهم للحصة.
مادام الأستاذ لا تعجبه الشهرية التي يتقاضاها من الذي ارغمه على هذه الوظيفة أصلا. وانتا عارف شحال يتقاضي الاستاذ شهريا راه معروفة بين 5000 درهم و15000 درهم حسب التدرج والاقدمية، واليوم بغيتي تخرج عينك باغي تولي بحال الغول الا ماعجباك اش داك ليها خليها لولد الفقير لي قالبلها