مع اقتراب عيد الأضحى.. الفراقشية يضربون بإقليم برشيد

2024-04-26 / 16:32
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن ضيعة فلاحية بإحدى الدواوير المتواجدة بين برشيد ومركز أحد السوالم، تعرضت لعملية سطو من قبل مجهولين، استولوا على عدد من رؤوس الأغنام، مما خلف حالة من الاستنفار بين المصالح الأمنية من درك ملكي وسلطات محلية لاسيما وأن العملية تزامنت والاستعدادات الجارية المصاحبة لأجواء عيد الأضحى المقبل.

وتابعت ذات المصادر، أن المشتبه فيهم قاموا باقتحام المكان في ظروف شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي لفك كافة الظروف المرتبطة بالعملية، لاسيما وأن المشتبه فيهم، قاموا بتكسير أقفال حظيرة المواشي واقتادوا رؤوس الأغنام المستهدفة تمهيدا لنقلها على شكل دفعات عبر مركبات ذات محرك.

وأضافت مصادرنا ، أن العملية، عجلت بتحرك عناصر الدرك الملكي بناء على معلومات توصلت بها، مما جعل المحققين يسارعون الزمن لفتح تحقيق في الموضوع.

2024-04-26 / 16:32
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