أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”

2023-11-16 / 12:58
43
هبة بريس - الرباط

يواصل عدد من رجال ونساء التعليم، إضراباتهم عن العمل، ومقاطعة الأقسام الدراسية.

وفي مفارقة عجيبة، يواصل عدد من الأساتذة المضربين تقديم حصص “الدعم الخصوصية”، تزامنا ومقاطعتهم الحضور للفصول الدراسية.

وأكد عدد من آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن عددا من الأساتذة الذين يدرسون أبنائهم بمؤسسات التعليم العمومي، يواصلون الحضور بانتظام لحصص الدروس الخصوصية.

وأضاف الآباء أنهم اضطروا خلال الأشهر الأخيرة، إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من “الساعات الإضافية” لتدارك التأخير في الدروس.

وعاب آباء وأولياء أمور التلاميذ، على رفع بعض الأساتذة لشعارات “الدفاع عن تعليم ولاد الشعب”، مقابل دفعهم إلى تسجيل التلاميذ للاستفادة من الساعات الإضافية بمبالغ مالية مهمة.

ما رأيك؟
المجموع 25 آراء
22

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سيدي بنور.. درك أولاد عمران يوقف “بزناز” مبحوث عنه وطنيا

سيدي بنور.. درك أولاد عمران يوقف “بزناز” مبحوث عنه…

2023-11-17 / 13:29
Photo of الأميرة للا زينب تستقبل وفدا عن جمعية “الحياة، سلاسل الحياة”

الأميرة للا زينب تستقبل وفدا عن جمعية “الحياة، سلاسل…

2023-11-17 / 13:06
Photo of “وليداتنا ولاو كيقراو نهار فسيمانة”.. إضراب الأساتذة يخرج أمهات للاحتجاج بالبيضاء+ “فيديو”

“وليداتنا ولاو كيقراو نهار فسيمانة”.. إضراب الأساتذة يخرج أمهات…

2023-11-17 / 12:54
Photo of إحباط محاولة تسلل أزيد من 300 مهاجر إلى سبتة المحتلة

إحباط محاولة تسلل أزيد من 300 مهاجر إلى سبتة…

2023-11-17 / 12:11
Photo of المغرب يوافق على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه دوليا

المغرب يوافق على تسليم مواطن صيني مبحوث عنه دوليا

2023-11-17 / 11:59
Photo of جرسيف.. توقيف عشريني متورط في السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

جرسيف.. توقيف عشريني متورط في السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

2023-11-17 / 11:15
Photo of انتحلا صفة شرطيين لابتزاز مواطن.. أمن الرباط يعتقل شخصين

انتحلا صفة شرطيين لابتزاز مواطن.. أمن الرباط يعتقل شخصين

2023-11-17 / 10:29
Photo of الترقب يخيم على فلاحي المغرب بسبب تأخر التساقطات المطرية

الترقب يخيم على فلاحي المغرب بسبب تأخر التساقطات المطرية

2023-11-17 / 09:19
Photo of طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-17 / 09:08
Photo of انتخاب المغرب لعضوية أربع هيئات تابعة لليونسكو

انتخاب المغرب لعضوية أربع هيئات تابعة لليونسكو

2023-11-16 / 23:29

‫43 تعليقات

  2. لامجال لكلام المقاهي يجب على الحكومة انصاف رجال ونساء التعليم اولادنا في الشارع والتعليم هو ركيزة تقدم الامم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق