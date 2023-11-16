أساتذة يقاطعون الأقسام الدراسية ويواصلون تقديم “الدروس الخصوصية”

هبة بريس - الرباط

يواصل عدد من رجال ونساء التعليم، إضراباتهم عن العمل، ومقاطعة الأقسام الدراسية.

وفي مفارقة عجيبة، يواصل عدد من الأساتذة المضربين تقديم حصص “الدعم الخصوصية”، تزامنا ومقاطعتهم الحضور للفصول الدراسية.

وأكد عدد من آباء وأولياء أمور التلاميذ، أن عددا من الأساتذة الذين يدرسون أبنائهم بمؤسسات التعليم العمومي، يواصلون الحضور بانتظام لحصص الدروس الخصوصية.

وأضاف الآباء أنهم اضطروا خلال الأشهر الأخيرة، إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من “الساعات الإضافية” لتدارك التأخير في الدروس.

وعاب آباء وأولياء أمور التلاميذ، على رفع بعض الأساتذة لشعارات “الدفاع عن تعليم ولاد الشعب”، مقابل دفعهم إلى تسجيل التلاميذ للاستفادة من الساعات الإضافية بمبالغ مالية مهمة.

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