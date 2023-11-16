الملك: “الرتناني ساهم في النهوض بممارسة رياضة كرة القدم الوطنية”

2023-11-16 / 09:45
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد القادر الرتناني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد تلقينا ببالغ التأثر نعي المشمول بعفو الله تعالى ورضاه، المرحوم عبد القادر الرتناني، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه”.

وأضاف جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم، لأسرته الثقافية والرياضية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، مناقب الراحل الفاضلة، وما كان يتحلى به من غيرة وطنية عالية، وحرص شديد على إثراء الساحة الثقافية الوطنية من خلال إشرافه على نشر وإصدار العديد من الكتب والموسوعات القيمة، وخاصة ذات الصلة بالتراث الوطني والحضارة المغربية، فضلا عن مساهمته مبكرا في النهوض بممارسة رياضة كرة القدم الوطنية التي كان أحد رواد المسيرين والمديرين لأنديتها العتيدة”.

وقال صاحب الجلالة أيضا في هذه البرقية “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا الظرف العصيب، فإننا نسأل الله جل وعلا أن يهبكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الأعمال، وأن يحسن قبوله مع المصطفين الأخيار من عباده، ويشمله بعفوه الكريم”.

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