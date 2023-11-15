لقجع: “المواطن اللي فحاجة للدعم مكيستهلكش 3 بوطات ونص”
تحدث الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن مغزى الحكومة من التراجع تدريجيا عن دعم عدد من المواد الاستهلاكية.
وقال لقجع في مداخلته بجلسة مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية بمجلس النواب يومه الأربعاء ,منذ سنة 2015، بلغت نفقات صندوق المقاصة 175 مليار، الفقراء اللي من أجلهم خلق صندوق المقاصة لم يستفيدوا سوى من 20%، والميسورين الذين لا علاقة لهم بنظام الصندوق استفادوا من الثلثين.”
السؤال واضح، يضيف لقجع “والاختيارات واضحة، كاين واحد الاختيار، نقولو نخليو نظام المقاصة وباسم الفقر والفقراء نصرفو الميارات دون أي يروا الاثر الكامل لها على حياتهم.. وكاين الاختيار اللي نهجاتو الحكومة وهو من هنا لنهاية ولايتها لن توقف المقاصة، لكن سيتم تسقيف الأسعار عبر الزيادة في بعض المواد المدعمة مع استفادة المواطنين من دعم مباشر .”
وتابع الوزير قائلا “المواطن اللي خصو الدعم مكيستهلكش 3 بوطات ونص اللي كتدعمهوم الدولة..يعني واحد كياخد بوطة وواحد كياخد 6، وباسم الأول المواطن الثاني كيستافد من هاد البوطات المدعمة.”
10 تعليقات
واش دايرين فحسابكم المتقاعد ولا هداك ما عندو حق ولا كتسناو يودع باش ترتاحو منو
عندك الحق متيفكرش فيه مسكين
السيد الوزير أشك واش كيشري البوطا لأنه كيتحمم بالضو وطبخ بالضو والتكييف بالضو كلشي مخلص من مال الشعب، جاي دبا افتي اكول مول ستة ديال البوطات بحالو بحال الوزير، الله اعطينا وجهكم. غارقين فالريع وضحكوا على الشعب
نفس الخطاب قالو بنكيران عند تحرير أسعار المحروقات .
رفع الدعم عن البوطا يعني زيادات صاروخية فالمواد الفلاحية.
بطاطا و مطيشة غتولي ب 20 درهم للكيلو.
كيف تم حسابكم السيد الوزير المنتدب لدى وزير المالية أن المواطن يستهلك 3 قنينات ونص من الغاز ..
المستفيد الأكبر من قنينات الغاز هم الفلاحين الكبار ..
على الحكومة دعم المواطن المغربي البسيط ذو الدخل المحدود ..
الحكومة تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل توفير عيش كريم للمواطنين..
سيتم الرفع التدريجي من غاز البوتان بداية من أبريل 2024 …
اللهم وفق عمل الحكومة للخير ..