طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات، وذلك خلال الليل والصباح.

وسيكون الطقس نسبيا حارا بالأقاليم الجنوبية، وبسوس والسهول الوسطى، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية أو قليلة السحب في مجموع أرجاء المملكة، مع تناثر حبات من الغبار جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب، وما بين 12 و 17 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين أصيلة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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