“وزارة التجارة والصناعة” تمنع الجالية من إدخال بعض “الأجهزة المستعملة”

2023-11-14 / 23:21
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

قررت وزارة الصناعة والتجارة إعتبارا من اليوم الثلاثاء منع مغاربة العالم من إدخال بعض التجهيزات المنزلية المستعملة والتي يرسلها المهاجرون المغاربة المقيمين في دول المهجر لذويهم .

.وحسب دورية معممة على مختلف النقاط الحدودية للمملكة فقد باتت بعض أنواع المستوردات من الأجهزة المستعملة خاضعة للملائمة ولإجراءات جديدة تتطلب ترخيصا إضافيا من لدن السلطات المختصة

وعلاقة بالموضوع؛ استنكر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على صفحاتهم الفيسبوكية هذا القرار الجديد إذ وصفوه ب”المجحف”

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