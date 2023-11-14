الرباط : وقفة تضامنية مع عائلة شهيد السمارة ” حمزة” ضحية البوليساريو الإرهابية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت عدة فعاليات مدنية وحقوقية، وقفة تضامنية بالعاصمة الرباط، وقفة تضامنية مع عائلة شهيد السمارة ” حمزة” الذي اغتالته أيادي جبهة البوليساريو الإرهابية، بعد أن كان ضحية قذائف على منزل خالته بالسمارة .

وقالت أم الشهيد حمزة ” رشيدة حيلك” لميكروفون ” هبة بريس” على هامش الوقفة التضامنية، أن ابنها كان ضحية جماعة البوليساريو الإرهابية، التي هاجمت ليلتها بقذائق منزل خالته بالسمارة، والتي كان في أول يوم زيارة لها، بعد قدومه من فرنسا في عطلة لزيارة العائلة .

وطالبت أم الشهيد من المسؤولين المغاربة التدخل لدى مسؤولي فرنسا، من أجل تمكين ولدها الثاني المهاجر هناك بدون وثائق والذي يعاني من مرض نفسي وكان أخوه الشهيد ” حمزة ” معيله الوحيد هناك .

وناشدت الام المكلومة من المسؤولين المغاربة تمكينها من رؤيتها ولدها الثاني، بعدما غاب عنها ازيد من 8 سنوات بعد هجرته للديار الفرنسية.

وقدم عدد من المواطنين المغاربة واجب العزاء لعائلة الشهيد ” حمزة ” خلال الوقفة التضامنية .

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