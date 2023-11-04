خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية
نجلاء مزيان: هبة بريس
في إطار مناقشة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، تعرض المخرج المغربي نبيل عيوش لموقف محرج بسبب مداخلة أحد الحضور.
وفي هذا الصدد، هاجمت فتاة كانت من بين الحضور، -هاجمت- المنتج المغربي نبيل عيوش بسبب فيلمه “أزرق القفطان” الذي تدور أحداثه حول المثلية الجنسية.
واعتبرت الفتاة ذاتها أن التطرق للمثلية الجنسية هو أمر غير مقبول، مبرزة أنه لا فرق بين المثلية الجنسية و البيدوفيليا، متهمة عيوش بالابتذال.
وحاول المنتج المغربي و زوجته مريم التوزاني الدفاع عن فكرة الفيلم السينمائي، غير أن العمل تلقى لانتقادات واسعة من طرف الحاضرين في المناقشة.
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المجموع 9 آراء
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10 تعليقات
هذا الزنديق الذي يريد عنوة هو وابو الزنديق الاكبر نشر الفاحشة في بكل قوة في مجتمع منهك اخلاقيا اين الدور الرقابي للدولة هؤلاء لايقدمون سوى المنكر اهدافهم اصبحت معلنة بدعوى مسايرة المجتمعات المنفتحة وقد ظهرت على حقيقتها في حرب غزة اللهم طهر من امثالهم اشباه الرجال
الشواذ و اللقطاء يجترون قيء اسيادهم في الغرب.
السينيما بيد الماسونية و الصهيونية لذلك همهم نشر الفساد ليسهل التحكم في العالم.
عيوش اسرة تلقى الدعم من مال دافعي الضرائب بوساطة المركز السينمائي و وزارة الثقافة…اين الهاكا…ما راي المجلس العلمي و وزارة الاوقافة التي تاطر الخطاب الديني لكنها لا تحرص على محاربة التطرف الاباحي!!!
يد تهاجم البيدوفيليا والأخرى تطبطب على راس شاذ جنسيا او مثلي (باسلوب التخفيف). تلك حالة المجتمع المغربي بل والعربي كافة بجميع مؤسساته.
وشبئا فشيئا نصبح نقبل بالمهتدين على اطفالنا بحجة أنهم مثليين ومن حقهم التمتع مع امثالهم.
انها كارثة.
لعنة الله على الزنادقة المروجين لمثل هذه المواضيع سواء في البرامج او الافلام او الكتب
عيوش وابوه من عملاء فرنسا. القفطان الأزرق. شوهوا سمعة القفطان المغربي. للأسف ولا احد تكلم كأنهم خائفين منه. زيادة ماهذا اللهط على المثلية. الشدود الجنسي. الاختصاب. ماذا يحدث. هل هذا ما لديكم لتقدمونه للمجتمع.الي أين تريدون الوصول.
ان عيوش هذا اقل ما يمكنه القول عنه انه شيطان في صفة انسان لان كل ما يقدمه من أعمال لا تخلو من الفاحشة
لا تختزلوا الاخلاق في ما له علاقة بالجنس وتتسامحوا مع النفاق والكدب والسرقة والرشوة والزبونية والجهل والعنف والتخلف وووو…و لا تعلقوا كل ما لا يعجبكم على الماسونية والصهيونية كانهم السبب وانتم ابرياء
نبيل عيوش منتج و مخرج افلام الخلاعة و الإباحة و قلة الحياء،و يجب على المغاربة مقاطعة جميع أعماله السنيمائية لأنها دون المستوى و يجب ان يمنع عنه الدعم
الغراب الشاذ ترجمه الغربان