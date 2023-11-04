خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

2023-11-04 / 16:26
10
نجلاء مزيان: هبة بريس

في إطار مناقشة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، تعرض المخرج المغربي نبيل عيوش لموقف محرج بسبب مداخلة أحد الحضور.

وفي هذا الصدد، هاجمت فتاة كانت من بين الحضور، -هاجمت- المنتج المغربي نبيل عيوش بسبب فيلمه “أزرق القفطان” الذي تدور أحداثه حول المثلية الجنسية.

واعتبرت الفتاة ذاتها أن التطرق للمثلية الجنسية هو أمر غير مقبول، مبرزة أنه لا فرق بين المثلية الجنسية و البيدوفيليا، متهمة عيوش بالابتذال.

وحاول المنتج المغربي و زوجته مريم التوزاني الدفاع عن فكرة الفيلم السينمائي، غير أن العمل تلقى لانتقادات واسعة من طرف الحاضرين في المناقشة.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

2023-11-04 / 15:28
Photo of ابتسام لعروسي تلمح لتعرضها للخيانة من جديد

ابتسام لعروسي تلمح لتعرضها للخيانة من جديد

2023-11-04 / 14:44
Photo of الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم من أجل الوطن

الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم…

2023-11-04 / 13:11
Photo of بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل زفافها

بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل…

2023-11-03 / 18:00
Photo of الرباط.. الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع شالة

الرباط.. الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع شالة

2023-11-03 / 17:43
Photo of جسدت شخصية “متشردة”..هكذا روجت سحر الصديقي لعملها الجديد

جسدت شخصية “متشردة”..هكذا روجت سحر الصديقي لعملها الجديد

2023-11-03 / 16:24
Photo of إليسا: لبنان لا يريد الحرب

إليسا: لبنان لا يريد الحرب

2023-11-03 / 15:27
Photo of تضامنا مع أحداث غزة.. لطيفة التونسية تلغي إصدار ألبومها

تضامنا مع أحداث غزة.. لطيفة التونسية تلغي إصدار ألبومها

2023-11-03 / 14:56
Photo of بمشاركة مغربية.. أوبريت “راجعين” يجمع 25 فنانا عربيا للتضامن مع الفلسطينيين

بمشاركة مغربية.. أوبريت “راجعين” يجمع 25 فنانا عربيا للتضامن…

2023-11-03 / 14:17
Photo of “واحة المياه المتجمدة”.. هل يتغلب الحب على مشاكل الحياة؟

“واحة المياه المتجمدة”.. هل يتغلب الحب على مشاكل الحياة؟

2023-11-03 / 13:39

‫10 تعليقات

  1. هذا الزنديق الذي يريد عنوة هو وابو الزنديق الاكبر نشر الفاحشة في بكل قوة في مجتمع منهك اخلاقيا اين الدور الرقابي للدولة هؤلاء لايقدمون سوى المنكر اهدافهم اصبحت معلنة بدعوى مسايرة المجتمعات المنفتحة وقد ظهرت على حقيقتها في حرب غزة اللهم طهر من امثالهم اشباه الرجال

    1
    رد

  4. عيوش اسرة تلقى الدعم من مال دافعي الضرائب بوساطة المركز السينمائي و وزارة الثقافة…اين الهاكا…ما راي المجلس العلمي و وزارة الاوقافة التي تاطر الخطاب الديني لكنها لا تحرص على محاربة التطرف الاباحي!!!

    رد

  5. يد تهاجم البيدوفيليا والأخرى تطبطب على راس شاذ جنسيا او مثلي (باسلوب التخفيف). تلك حالة المجتمع المغربي بل والعربي كافة بجميع مؤسساته.
    وشبئا فشيئا نصبح نقبل بالمهتدين على اطفالنا بحجة أنهم مثليين ومن حقهم التمتع مع امثالهم.
    انها كارثة.
    لعنة الله على الزنادقة المروجين لمثل هذه المواضيع سواء في البرامج او الافلام او الكتب

    رد

  6. عيوش وابوه من عملاء فرنسا. القفطان الأزرق. شوهوا سمعة القفطان المغربي. للأسف ولا احد تكلم كأنهم خائفين منه. زيادة ماهذا اللهط على المثلية. الشدود الجنسي. الاختصاب. ماذا يحدث. هل هذا ما لديكم لتقدمونه للمجتمع.الي أين تريدون الوصول.

    رد

  7. ان عيوش هذا اقل ما يمكنه القول عنه انه شيطان في صفة انسان لان كل ما يقدمه من أعمال لا تخلو من الفاحشة

    رد

  8. لا تختزلوا الاخلاق في ما له علاقة بالجنس وتتسامحوا مع النفاق والكدب والسرقة والرشوة والزبونية والجهل والعنف والتخلف وووو…و لا تعلقوا كل ما لا يعجبكم على الماسونية والصهيونية كانهم السبب وانتم ابرياء

    رد

  9. نبيل عيوش منتج و مخرج افلام الخلاعة و الإباحة و قلة الحياء،و يجب على المغاربة مقاطعة جميع أعماله السنيمائية لأنها دون المستوى و يجب ان يمنع عنه الدعم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق