خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

نجلاء مزيان: هبة بريس

في إطار مناقشة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، تعرض المخرج المغربي نبيل عيوش لموقف محرج بسبب مداخلة أحد الحضور.

وفي هذا الصدد، هاجمت فتاة كانت من بين الحضور، -هاجمت- المنتج المغربي نبيل عيوش بسبب فيلمه “أزرق القفطان” الذي تدور أحداثه حول المثلية الجنسية.

واعتبرت الفتاة ذاتها أن التطرق للمثلية الجنسية هو أمر غير مقبول، مبرزة أنه لا فرق بين المثلية الجنسية و البيدوفيليا، متهمة عيوش بالابتذال.

وحاول المنتج المغربي و زوجته مريم التوزاني الدفاع عن فكرة الفيلم السينمائي، غير أن العمل تلقى لانتقادات واسعة من طرف الحاضرين في المناقشة.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 1 8