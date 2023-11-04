خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

2023-11-04 / 16:26
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نجلاء مزيان: هبة بريس

في إطار مناقشة الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، تعرض المخرج المغربي نبيل عيوش لموقف محرج بسبب مداخلة أحد الحضور.

وفي هذا الصدد، هاجمت فتاة كانت من بين الحضور، -هاجمت- المنتج المغربي نبيل عيوش بسبب فيلمه “أزرق القفطان” الذي تدور أحداثه حول المثلية الجنسية.

واعتبرت الفتاة ذاتها أن التطرق للمثلية الجنسية هو أمر غير مقبول، مبرزة أنه لا فرق بين المثلية الجنسية و البيدوفيليا، متهمة عيوش بالابتذال.

وحاول المنتج المغربي و زوجته مريم التوزاني الدفاع عن فكرة الفيلم السينمائي، غير أن العمل تلقى لانتقادات واسعة من طرف الحاضرين في المناقشة.

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‫25 تعليقات

  4. نبيل عيوش وباه نور الدين عيوش عايشين بأموال الدعم اللي كتخاذ من أموال دافعي الصرائب الأول داير مابغى بمؤسسة زاكورة وولدووداير ما ابغى في الدعم السينمائي وكيقولك بأنهم كيدافعوا على الديموقراطية كون كانت الديموقراطية في هاذ لبلاد كون بجوج في الحبس على نهبهم للمال العام ذاك شي علاش كيميعو الديموقراطية وكيربطوها بالشذوذ والبغاء

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  5. انها عائلة القمامة ياسادة.تواطئت مع الخونة والحاقدين على الدين الاسلامي.الميدان الثقافي والاعلامي وخاصة السينمائي اصبحوا كالاعداء يصبون غلهم وحقدهم على المجتمع المغربي الاصيل.ستهزمون باذن الله وستولون الدبر .انكم الحثالى والطفيليات التي من الفساد تقتات.

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