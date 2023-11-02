أزمة مرتقبة لصناع “الكبير أوي” بسبب الفنان محمد سلام

2023-11-02 / 14:31
0
القسم الفني : هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن منع عرض الموسم الثامن من مسلسل”الكبير أوي” بطولة الفنان أحمد مكي، على منصة “شاهد” الإلكترونية التي تملكها السعودية، وذلك على هامش بدء التجهيزات لتصوير الموسم الجديد وعرضه في رمضان المقبل 2024.

وتساءل ذات النشطاء حول ما إذا كان سبب رفض منصة “شاهد” التعاقد على المسلسل، هو مشاركة الفنان محمد سلام في مسلسل “الكبير أوي”، والذى رفض مؤخرًا المشاركة في موسم الرياض لتقديم دوره في مسرحية “زواج اصطناعي”.

وفي هذ الصدد، كشف مصدر لجريدة هبة بريس أن هناك حالة من الترقب والقلق يعيشها صناع الكبير أوي وبطله الفنان المصري أحمد مكي؛ بسبب الفنان محمد سلام، بعد رفضه المشاركة في موسم الرياض، لتضامنه مع الفلسطينيين، لينتظروا مصير تعاقدهم على الموسم الثامن، مع منصة شاهد shahid السعودية.

ويذكر أن الفنان المصري محمد سلام قد أعلن في وقت سابق عدم سفره إلى مدينة الرياض، لعرض مسرحية زواج اصطناعي ، لتضامنه مع ما يحدث في غزة، الأمر الذي اعتبره البعض يضع السعودية وزملاءه في موقف محرج؛ بسبب طريقة تعاطفهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، ووصفه البعض ب المزايدة عليهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مخرج الفيلم السينمائي “إسمهان” يتحدث عن مشاركة عمله بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

مخرج الفيلم السينمائي “إسمهان” يتحدث عن مشاركة عمله بالمهرجان…

2023-11-02 / 15:11
Photo of المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن الاختيار الرسمي للأفلام

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن الاختيار الرسمي للأفلام

2023-11-02 / 12:57
Photo of لقاء بونو وحاتم عمور يشعل منصات التواصل الاجتماعي

لقاء بونو وحاتم عمور يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-11-02 / 11:58
Photo of صور حاتم عمور رفقة جورجينا وكريستيانو جونيور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صور حاتم عمور رفقة جورجينا وكريستيانو جونيور تشعل مواقع…

2023-11-02 / 10:13
Photo of أنجلينا جولي تناصر القضية الفلسطينية و تستنكر الهجوم الإسرائيلي

أنجلينا جولي تناصر القضية الفلسطينية و تستنكر الهجوم الإسرائيلي

2023-11-02 / 09:34
Photo of العبودية تطغى على الحرية في الفيلم السينمائي “العبد”

العبودية تطغى على الحرية في الفيلم السينمائي “العبد”

2023-11-01 / 21:43
Photo of واكريم :”جلال الدين” مسار رحلة من التيه والضياع إلى الصفاء الروحي

واكريم :”جلال الدين” مسار رحلة من التيه والضياع إلى…

2023-11-01 / 16:46
Photo of تفاصيل واقعة ضرب نادين الراسى من طرف شقيقها الأصغر

تفاصيل واقعة ضرب نادين الراسى من طرف شقيقها الأصغر

2023-11-01 / 16:07
Photo of “تمثيلها كارثي”.. يوسف الجندي ينتقد أداء مؤثرة في “مسلسل رمضاني”

“تمثيلها كارثي”.. يوسف الجندي ينتقد أداء مؤثرة في “مسلسل…

2023-11-01 / 15:30
Photo of استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

2023-11-01 / 12:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق