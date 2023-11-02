أزمة مرتقبة لصناع “الكبير أوي” بسبب الفنان محمد سلام

القسم الفني : هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن منع عرض الموسم الثامن من مسلسل”الكبير أوي” بطولة الفنان أحمد مكي، على منصة “شاهد” الإلكترونية التي تملكها السعودية، وذلك على هامش بدء التجهيزات لتصوير الموسم الجديد وعرضه في رمضان المقبل 2024.

وتساءل ذات النشطاء حول ما إذا كان سبب رفض منصة “شاهد” التعاقد على المسلسل، هو مشاركة الفنان محمد سلام في مسلسل “الكبير أوي”، والذى رفض مؤخرًا المشاركة في موسم الرياض لتقديم دوره في مسرحية “زواج اصطناعي”.

وفي هذ الصدد، كشف مصدر لجريدة هبة بريس أن هناك حالة من الترقب والقلق يعيشها صناع الكبير أوي وبطله الفنان المصري أحمد مكي؛ بسبب الفنان محمد سلام، بعد رفضه المشاركة في موسم الرياض، لتضامنه مع الفلسطينيين، لينتظروا مصير تعاقدهم على الموسم الثامن، مع منصة شاهد shahid السعودية.

ويذكر أن الفنان المصري محمد سلام قد أعلن في وقت سابق عدم سفره إلى مدينة الرياض، لعرض مسرحية زواج اصطناعي ، لتضامنه مع ما يحدث في غزة، الأمر الذي اعتبره البعض يضع السعودية وزملاءه في موقف محرج؛ بسبب طريقة تعاطفهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية، ووصفه البعض ب المزايدة عليهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0