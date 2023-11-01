تفاصيل واقعة ضرب نادين الراسى من طرف شقيقها الأصغر

القسم الفني: هبة بريس

لا تزال قضية تعرّض النجمة اللبنانية نادين الراسي للضرب على يد شقيقها الأصغر سيباستيان خلال تواجدهما في المستشفى الذي تتلقى فيه والدتهما العلاج، تشغل جمهورها و متتبعينها.

وبعد انتشار صورها على السوشيال ميديا وبروز الخدوش والجروح بوضوح على جسمها، خرجت نادين من المستشفى لكنها لم تكشف ما حصل معها بالضبط، بل اكتفت بمشاركة متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة بمنشور كتبت فيه: “الله هو العدل وأنا راضية بحكمك يا الله، لكل محبّ شكراً على صلواتكن، وأنا من الله ومنكن بخير، ومَن منكم بلا خطيئة فليرجمهُ بأول حجر”.

وفي سياق متصل، كشفت التقارير اللبنانية أن كل من نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان قاما بتحربر محضر ضد بعضهما البعض فى قسم الشرطة بالقرب من المستشفى التى تمكث فيها والدتها.

وتعرضت الفنانة نادين الراسى، إلى الضرب من قبل شقيقها ودخلت على إثرها المستشفى بعد تعرضها إلى انهيار عصبي شديد.

وجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي أبدت أسفها من تداول الخلاف الذي وقع بين شقيقها سيباستيان وشقيقتها الممثلة نادين الراسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، واصفة ما حصل بـ”المعيب والمخجل”.

واشارت شقيقة جورج الراسي الى أن الهدف الأساسي من تسريب الصور هو التسويق لجهة معينة، وعلقت: “الشخص الذي قام بهذا العمل يضمر الشر تجاهنا”.

وتابعت: “أنا ما بقبل لا أختي تتضرر ولا أخي يتضرر، بالنهاية البيوت أسرار وما بصير الخلاف يلي حصل يصير سكوب متداول على العلن”.

ودعت إلى عدم التدخل في شؤونهم العائلية واحترام حزن والدتها التي تعرضت لجلطة دماغية أدت إلى شلل في الجانب الأيسر من جسمها.

هذا ووجهت ساندرين الراسي رسالة مؤثرة لشقيقيها “نادين وسيباستيان”،جاء فيها: “لو جورج موجود لرفض ما يحصل جملة وتفصيلا، وأكيد كان سعى للم شمل العائلة مجددا”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0