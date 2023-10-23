الحكومة تتراجع تدريجيا عن دعم الغاز والسكر والدقيق

هبة بريس - الرباط

خصصت الحكومة 16.35 مليار درهم لدعم تكلفة صندوق المقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل.

وستوجه تلك المخصصات، حسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين حيث اكد التقرير أن الحكومة عملت في العام الحالي على الحفاظ على نفس أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية.

وقلصت الحكومة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم هذه المواد الأولية، ب 10 مليار درهم، بعدما كانت قد خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة الصندوق.

وتؤكد الاعتمادات المالية المقررة في مشروع قانون مالية 2024، توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي لدعم المواد الأولية “الغاز، السكر، الدقيق”، خاصة بعد عزمها الشروع في صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة مع بداية السنة المقبلة.

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