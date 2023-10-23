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الحكومة تتراجع تدريجيا عن دعم الغاز والسكر والدقيق

2023-10-23 / 10:43
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هبة بريس - الرباط

خصصت الحكومة 16.35 مليار درهم لدعم تكلفة صندوق المقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل.

وستوجه تلك المخصصات، حسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين حيث اكد التقرير أن الحكومة عملت في العام الحالي على الحفاظ على نفس أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية.

وقلصت الحكومة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم هذه المواد الأولية، ب 10 مليار درهم، بعدما كانت قد خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة الصندوق.

وتؤكد الاعتمادات المالية المقررة في مشروع قانون مالية 2024، توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي لدعم المواد الأولية “الغاز، السكر، الدقيق”، خاصة بعد عزمها الشروع في صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة مع بداية السنة المقبلة.

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‫12 تعليقات

  2. لن يرى المغاربة إلا الويلات مع هذه الحكومة المشؤومة وكل ذلك بمباركة القصر والمخزن

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  7. يجب التصعيد ضد هذه الحكومة إلى أين السكوت اللهم الموت مرة ولا الموت البطيء. عش كريما او مت رجلا

  8. هد الحكومة الفاشلة مثل اختها السابقة غرقونا في الديون و القروض من جميع الابناك العالمية و الموطن شاف معاهم غير الفقر و البطالة و المرض و المساعدة اللي غادي تقدم 500 درهم الحكومة غادي التمص بالزيادة في المواد الاساسية من جيوب المواطنين الفقراء 1500درهم الحكومة بنزيدان و حكومة اخنوش قهرو و جوعو المواطن الفقير الله يخد فيهم الحق رباعت الشلاهبية .

  10. كل الحكومات سواء التي مرت او التي تحكم اليوم او التي ستأتي مستقبلا لها نفس الرؤية الخفية وهي الزيادات والاصلاح على حساب المواطن البسيط هذا ان كان اصلاح فعلا . وعندما يتكلمون عن تحسين وضعية الناس فهي تقصد وضعيتهم ليس نحن بعبارة اصح كلهم لصوص

  12. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار
    أما الزيادات و النكاح و الجماع و التجويع فمرحبا و ألف مرحبا
    نحن سعداء بما تقوم به الحكومة من أجلنا

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