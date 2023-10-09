السعودية تعلن رسمياً الترشح لاستضافة مونديال

2023-10-09 / 15:29
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هبة بريس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاثنين عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة مونديال 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، لافتاً إلى تلقيه دعم 70 اتحاداً خلال 72 ساعة.

وكانت السعودية قد أعلنت الأربعاء الماضي عن نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، عقب إعلان الفيفا اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030 مع ثلاث مباريات في الارجنتين والأوروغواي والبارغواي تخليدا للذكرى المئوية للعرس القاري الذي أقيمت نسخته الاولى عام 1930 في الأوروغواي، وفتحه باب الترشح أمام قارتي آسيا وأوقيانيا لتنظيم نسخة 2034.

واوضح الاتحاد السعودي في بيان على موقعه الرسمي أن “الخطاب يمثل تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأضاف أن المملكة “تعتزم في ترشحها (…) تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير

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