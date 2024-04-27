اتحاد العاصمة يقدم اعتراض على قميص نهضة بركان ومراقب الكاف يصادق عليه

أقدم اتحاد العاصمة الجزائري على تسجيل اعتراض على قميض نهضة بركان خلال الاجتماع التقني الذي يسبق مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين نهضة بركان وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري.

ولم يقم مسؤولي نادي اتحاد العاصمة الجزائري, بأي خطوة أخرى غير طلب تسجيل الاعتراض في تقرير الاجتماع التقني, علما أن مراقب “الكاف” أخبر مسؤولي اتحاد العاصمة بأن القضية باتت بين يدي الجهات المختصة داخل الجهاز الكروي القاري، وأن الاجتماع هو للتحضير لمباراة الغد فقط.

وقرر الاجتماع التقني أن يخوض لاعبي نهضة بركان المباراة بالقميص البرتقالي الرسمي, فيما سيلعب اتحاد العاصمة بقميصه الأبيض .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالقلم لصالح نهضة بركان بثلاثية نظيفة، بعدما تعمدت السلطات الجزائرية حجز اقمصة الفريق المغربي بسبب حملها لخارطة المملكة.