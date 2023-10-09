هبة بريس

أُقيمت، يوم الأحد بالملعب الكبير بمراكش، تظاهرة كروية ودية، عشية انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقررة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء.

وعرفت هذه التظاهرة الكروية التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إقامة مباراتين وديتين مدة كل منهما 30 دقيقة في نصف الملعب، جمعتا بين ثلة من اللاعبين المغاربة السابقين من كلا الجنسين، وفريقين مختلطين مكونين من العاملين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتميزت هذه التظاهرة بمشاركة وحضور، على الخصوص، مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فضلا عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع (رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم – رئيس لجنة كأس العالم 2030)، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي.

وجرت هذه التظاهرة الكروية في أجواء مفعمة بالحيوية والمتعة، إذ توشح جل الحضور بقمصان المنتخب الوطني المغربي، وتحت تشجيعات وهتافات أكثر من ألفي تلميذة وتلميذ من منطقة الحوز، الذين تم تحويلهم من المناطق المتضررة للإيواء ومتابعة الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة الحمراء.

وتعكس هذه التظاهرة الرياضية المتميزة تمكن مدينة مراكش وأطفال أحوازها المتضررين من تجاوز آثار الزلزال، واستعادتهم لطعم الحياة بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعزيمة أولياء أمورهم.

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